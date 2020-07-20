أبولو 11..51 عاما على هبوط أول سفينة فضائية تقل إنسانا لسطح القمر

في تمام الساعة 20:17 بالتوقيت العالمي، وتحديدا في مثل هذا اليوم الموافق 20 يوليو 1969، أي قبل 51 عاما، أتمت المركبة الفضائية أبولو 11 مهمتها الأولى من نوعها التي تقود إنسانا إلى النزول على سطح القمر، حيث شكل كل من القائد نيل أرمسترونغ وطيار المركبة القمرية بز ألدرن الطاقم الأمريكي الذين هبطا بمركبة الهبوط.

وبحسب ما ذكر فإن نجاح أبولو 11 يأتي بعد مهمتين سابقتين لأبولو 8 وأبولو 10 اقتربتا من القمر ودارتا في مدار حوله قبل العودة إلى الأرض، وبالتالي أصبح آرمسترونغ أول شخص يطأ سطح القمر بعد ست ساعات و39 دقيقة في 21 يوليو في الساعة 02:56 بالتوقيت العالمي ؛ وانضم إليه الدرين بعد 19 دقيقة، حيث أمضوا حوالي ساعتين وربع الساعة خارج المركبة الفضائية.

وعاد رواد الفضاء إلى الأرض وجمعوا نحو 47.5 رطل (21.5 كـغ) من صخور القمر وعينات من تربته لدراستها في المعامل على الأرض، وفي هذه الأثناء حلق القائد مايكل كولينز بمركبة القيادة كولومبيا وحدها في مدار حول القمر بينما كانوا على سطح القمر، وأمضى أرمسترونج وألدرين 21 ساعة و 31 دقيقة على سطح القمر في موقع أطلقا عليه اسم "قاعدة السكون" قبل أن يعودوا للانضمام إلى كولومبيا في المدار القمري.

تم إطلاق أبولو 11 بواسطة صاروخ ساتورن 5 من مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا، في 16 يوليو في تمام الساعة 13:32 بالتوقيت العالمي، وكانت هذه هي المهمة الخامسة المكونة من طاقم برنامج أبولو التابع لناسا.

كان للمركبة الفضائية أبولو ثلاثة أجزاء: مركبة قيادة (CM) مع مقصورة لرواد الفضاء الثلاثة، الجزء الوحيد الذي عاد إلى الأرض؛ مركبة خدمة (SM)، والتي دعمت مركبة القيادة بالدفع والطاقة الكهربائية والأكسجين والماء، ومركبة القمر (LM) التي كانت على مرحلتين - مرحلة الهبوط للهبوط على سطح القمر ومرحلة الصعود لوضع رواد الفضاء في المدار القمري.

بعد اشعال محرك الصاروخ لمغادرة الأرض من خلال المرحلة الثالثة لـ ساتورن 5، قام رواد الفضاء بفصل المركبة الفضائية عنها وسافروا لمدة ثلاثة أيام حتى دخلوا المدار القمري. ثم انتقل ارمسترونغ وألدرين إلى إيجل وهبطا في بحر السكون في 20 يوليو. رواد الفضاء استخدموا إيجل لمرحلة الخروج من سطح القمر، والانضمام إلى كولينز في مركبة القيادة. قاموا بالتخلي عن إيجل قبل قيامهم بالمناورات التي دفعت كولومبيا من آخر مداراتها القمرية الثلاثين إلى مسار يعود إلى الأرض.

عادوا إلى الأرض وهبطوا على الماء في المحيط الهادئ بمساعدة مظلات في 24 يوليو بعد أكثر من ثمانية أيام في الفضاء، وتم بث الخطوة الأولى لأرمسترونغ على سطح القمر على الهواء مباشرة إلى جمهور حول العالم، ووصف الحدث بأنه "خطوة صغيرة واحدة بالنسبة للرجل، قفزة كبيرة للبشرية" على حد زعمه.