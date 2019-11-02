قال عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز، إن بداية شهرته كعالم فضاء مصري كانت بعد حظر الدول العربية لتصدير النفط للغرب وأن الرئيس الأمريكي طلب من مختلف الوزارات بيان بأسماء العرب الذين يعملون لديهم لاستغلالهم في محاولة كسب ود العرب.

وأوضح "الباز" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC" أن رئيس وكالة ناسا أرسل للرئيس الأمريكي حينها ريتشارد نيكسون، وقال له "يمكن أن نرسل لهم فاروق الباز ليتحدث معهم بالعربي".

وأشار "الباز" إلى أن ناسا أرسلته للدول العربية لشرح مهمة مركبة آبولو والمهمة التي تم تكليف فريقها به.

وحكت "منى" قصة إرسال "الباز" للفاتحة مكتوبة في ورقة للتبارك بها ولتحفظهم أثناء سفر رواد الفضاء في مركبة أبوللو للقمر وأكدها الأخير في حواره معها.

بينما حكى "الباز" أنه علّم أحد رواد الفضاء جملة عربية ليقولها على الفضاء "مرحبًا أهل الأرض والسلام من القمر".