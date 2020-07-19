إيران: الحوادث في محطات الطاقة باستثناء واحد لم تنجم عن هجمات سيبرانية

أعلنت السلطات الإيرانية أن سلسلة الحرائق والانفجارات الغامضة التي وقعت مؤخرا في عدد من محطات الطاقة بالبلاد لم تنجم عن هجمات سيبرانية باسثناء الحادث في موقع نطنز النووي.

جاء هذا التصريح اليوم الأحد على لسان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحمل رئيس منظمة الدفاع المدني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن إصدار أوامر بشن هجمات سيبرانية على إيران، مشددا على أن تلك الأوامر كانت "بمثابة إعلان حرب".