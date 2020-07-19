"محلية النواب": البناء العشوائي سرطان سبب كل مشاكل الدولة المصرية

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن السرطان الذي يسعى لهدم كل ما هو جيد ينحصر في أمرين، الأول الزيادة السكنية، والثاني هو السكن العشوائي غير المخطط والمرخص.

وأضاف السجيني خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن السبب في الأزمات الصحية والثقافية وغيرها، هو التعدي والبناء المخالف دون تراخيص على مناطق غير مخطط، خارج رقابة الدولة، دون وجود إشراف من الأحياء أو تأمينيات وضرائب يتم دفعها.

وتابع: "ورثنا هذه الأوضاع نتيجة للقطاعات التنفيذية والتشريعية منذ منتصف ستينات القرن الماضي، والدولة المصرية تنبهت لهذا الأمر وحاولت التعامل معه بالتوازي مع الملفات الأخرى، ونحن في حاجة إلى حلول مستدامة، وبدأنا بالعشوائيات الخطرة".

وأردف أن البناء العشوائي يهد البلد، والدولة تعمل على مواجهة هذا الملف حتى تعيد الإنفاق على هذه الوحدات من خلال تنمية الوحدات المخالفة سواء أكانت بسيطة أو برجًا مركبًا يصل إلى 20 دورًا: "يعني نوصل كهرباء بدل ما هي مسروقة ومياه بدل ما هي ضعيفة ونوصل غاز ونمهد الطريق".