محمد عبد الرحمن لـ"أحمد فتحي": "نورتنا وضحكتنا في جمجوم وبم بم"

نشر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي، من كواليس مسلسل "جمجوم وبمبم"، والذي يعرض حالياً علي أحد المنصات الإلكترونية .

وعلق " عبد الرحمن" علي الصورة قائلاً، "أخويا النجم الجامد أحمد فتحي نورتنا وضحكتنا وشرفتنا في جمجوم وبم بم".

يشار إلى أن مسلسل "جمجوم وبم بم" من أعمال منصة شاهد الأصلية ومن بطولة محمد سلام ومحمد عبد الرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، من إنتاج: E Production عبدالله أبو الفتوح، تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.