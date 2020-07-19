خالد أبو بكر: تثمين "مدبولي" الدور السعودي في اليمن "رد محترف"

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره اليمني، والذي قال فيه إن مصر ترفض التدخلات الأجنبية في اليمن، كما ثمن الدور السعودي.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "رد الدكتور مصطفى مدبولي محترف وهو يعلم شركاءنا الاستراتيجي، ومن ثم فإنه ثمن الدور السعودي، ولا ننسى موقف مجلس الوزراء السعودي من مصر".

وأشاد أبو بكر، بالموقف الأردني، موضحًا أن موقفها من مصر تاريخي: "هم أشقاءنا، وليس مجرد تحالف استراتيجي يمضي إلى حاله".

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار ووحدة وسلامة وأراضي اليمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني معين عبدالملك، أنه تناقش مع "عبدالملك" في العديد من الملفات المهمة من خلال الوزراء المرافقين له ومع الوزراء المصريين.

وتابع: "سيكون هناك العديد من اللقاءات الثنائية لاستثمار هذه الزيارة الاستثنائية الهامة جدًا، ورئيس الوزراء اليمني طلب مساعدة مصر في العديد من المجالات".

وأردف: "لدينا الخبرة الكبيرة في مرحلة إعادة الإعمار والبنية الأساسية والتشييد والبناء، وتجربة المدن الجديدة، والتي أطلع عليها رئيس الوزراء، ومع دخول اليمن في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار سيكون هناك دور كبير للشركات المصرية والكيانات الفنية المصرية في دعم عملية إعادة الإعمار في المستقبل".