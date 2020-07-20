فيديو.. عبدالمجيد عبدالله يطرح "هانت عليك"

طرح المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، أغنيته الجديدة "هانت عليك"، ‏وعلق عبر حسابه على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قائلا: "أخيراً نزلت الأغنية اتمنى تعجبكم وتحسّوها أكثر، فيها كلام صادق ولحن بسيط لكنه شجي وتوزيع يليق بفخامة العمل شكراً لنا قروب العمل ولروتانا ولكم".

وطرح عبدالمجيد عبدالله، الشهر الماضي، أحدث كليباته الغنائية بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى.

كما طرح المطرب السعودي في عيد الفطر الماضي، أغنية "عادت عليكم"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم.