قبل عرضها بعيد الأضحي.. معلومات عن مسرحية "صباحية مباركة"

يكثف الفنان أشرف عبدالباقى بروفات مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبدالباقى والمقرر عرضها من أول أيام عيد الأضحى المقبل، وفي التقرير التالي نوضح أبرز المعلومات عنها:-

- يعود الفنان أوس أوس للعمل مرة أخرى، بعد وفاة ابنه الرضيع منذ أيام من خلال العمل المسرحي، ويشارك بجواره كلا من الفنان على ربيع وحسام داغر وأحمد سلطان وسليمان عيد.

- استعان أشرف عبدالباقي بمجموعة من شباب ورشته الجديدة، الذين شاركوا فى مسرحية "جريما في المعادى" .

- تعرض "صباحية مباركة" على نفس مسرح عرض "مسرح مصر" الذى تم الانتهاء منه مؤخراً.

- تعتبر المسرحية أول مسرحيات أشرف عبدالباقى بعدما إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر" وتوقفها عند الموسم السابع.