علي ربيع: محمد صلاح كان يتابع مسلسلي في رمضان

أكد الفنان على ربيع، أنه عمل مسلسل على الراديو باسم "دفعة محمد صلاح"، موضحًا أن صلاح كان يتابع مسلسل عمر و دياب، لافتا إلى أن محمد صلاح نشر صورة من مسلسل عمر ودياب، وأكد أنه يتابعه، وأنه أكثر مسلسل مميز.

وأضاف على ربيع خلال حواره ببرنامج، "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن مشاهدة صلاح لأى مسلسل، يكون له تأثير كبير على متابعيه، موضحا أن محمد صلاح شرف كبير للمصريين وللعرب، وهو يمثل مصر فى الدول الخارجية.

وأكد على ربيع، أنه فاز على محمد صلاح فى لعبة البلاى استيشن، وأكد أنه يلعب بفريق ليفربول.

مسلسل "عمر ودياب"، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.