"خطاب": سعر الدواء المصري لعلاج الانسداد الرئوي أقل من المستورد بـ 50%

تحدث الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن طرح أول علاج الجديد لمرضى الانسداد الرئوي المزمن، أن العالم به 400 مليون مصاب بهذا المرض ويتسبب في وفاة 3 ملايين شخص سنويا، موضحا أن أسبابه التدخين والتلوث ومستخدمي الوقود الحيوي.

وأضاف "خطاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أننا نجد المدخن بعد سن الأربعين يحدث له "نهجان"، لافتا إلى أن هذه المتلازمة سبب رئيسي للإصابة بسرطان الشعب الهوائية والرئتين وأمراض القلب والشرايين التاجية، "الإنسان بينتهي وبيعيش على أجهزة الأكسجين 24 ساعة".

وأشار إلى أن هذا المرض يحتاج لعلاج مستمر، وكان يتم استيراد الدواء في السابق ولكن نجحنا في إنتاج دواء مصري، لافتا إلى أن الدواء عبارة عن جهاز يتم وضع به الكبسولة لإيصال الجزيئات للرئة، "الجزئيات اللي بالاستنشاق لو زادت همسة هتحتجز في الزور ولو قلت شوية هينفذ في الدم".

وأكد أن سعر الدواء المصري أقل 50% من المستورد، إذ أن المستورد من سويسري 416 جنيه أما المصري بـ 202 جنيه، موضحا أن العبوة تكون شهرية "مسألة أيام وهيكون في الصديليات".