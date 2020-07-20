في غياب الحبر الفسفوري.. آليات ضمان عدم تصويت ناخبي الشيوخ أكثر من مرة

من المقرر أنَّ تجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبل، فيما تجرى الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قال خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "الانتخابات النيابية لا يشترط فيها الحبر الفسفوري"، وذلك اتقاء لانتقال عدوى الوباء التاجي بين المواطنين.

عدم اشتراط وجود الحبر الفسفوري، خلق حالة من التساؤل حول كيفية ضمان أن المنتخِب أدلى بصوته مرة واحدة فقط، وهو ما أجاب عنه رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قائلًا إنه توصل لحل لمنع وضع أصابع المنتخبين في مكان واحد لتلوينها بالحبر.

وأضاف "محسن" لـ"الوطن"، أن اقترح على لجنة الانتخابات، استبدال الحبر الفسفوري من علبة يضع جميع الناخبين أصابعهم فيها، إلى أكياس صغيرة معقمة، يُخصص شخص معين لها في كل لجنة، وتوزع على الناخبين أمام قاضي التصويت.

وأشار "محسن" إلى أن تلك الأكياس تكفي للاستعمال مرة واحدة، وتكفي لشخص واحد، بحيث لا تكون هناك فرصة لانتشار الفيروس، وهو ما قدمه كمقترح لهيئة الانتخابات.

من جانبها، قالت نهى المأمون، المتحدث الرسمي باسم تحالف "راصد" الذي من المقرر أن يراقب انتخابات مجلس الشيوخ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقر إلغاء الحبر الفسفوري حتى الآن، ولكن هناك اتجاه لذلك لتفادي إصابة الناخبين بالوباء الفتاك، ولكنها أوصت بالتباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم المستمر.

وأكدت "المأمون" أنه في غياب الحبر الفسفوري هناك مقترح آخر، وهو عمل كروت للانتخاب، تضمن أن ينتخب المواطن مرة واحدة، بحيث يتم سحبها من الجهات الحكومية المخصصة من خلال الرقم القومي، وتكون مثل تذاكر المترو لا يمكن الدخول بها مرتين، أو عمل حبر فسفوري به مادة معقمة.