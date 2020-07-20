غير طلب فتوى.. 3 خدمات إلكترونية يقدمها موقع دار الإفتاء

تعد دار الإفتاء المصرية هي الواجهة الأولي للمسلمين للحصول على رأي الدين في كل ما يخص الأمور حياتية، ويمكن الحصول على فتوى من خلال الموقع، أو من خلال الهاتف، والاستعلام عن إجابة الفتوى.

لكن ما لا يعرفه الكثيرين هو أن موقع دار الإفتاء يقدم عدد من الخدمات الالكترونية، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية..

التدريب والتأهيل

يقدم موقع دار الإفتاء في قسم التدريب والتأهيل، أخبار الفعاليات والبرامج المتاحة للمصريين أو الأجانب، مواعيد وجدول البرنامج.

كما يقدم الموقع المقررات الدراسية، والمحاور الأساسية لبرنامج الوافدين، فضلا عن نشر نهاية البرامج، ونتائج والمتخرجين من البرامج المختلفة التي تشرف عليها دار الإفتاء.

إعداد مفتي عن بعد

في ذلك القسم تقوم دار الإفتاء باستقبال طلبات خريجي الأزهر الشريف، الذين يرغبون في الخصول على دورات لإعداد المفتي عن بعد، ويتم ذلك من خلال تسجيل استمارة الدراسة.

المحتوى المرئي

يقدم موقع دار الإفتاء إمكانية الحصول على عدد كبير من المقاطع المرئية "فيديو" في جميع التخصصات، مجتمع وأسرة، الذكر، الصوم، بالإضافة إلى الرد على عدد كبير من الفتاوي.