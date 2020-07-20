أوروبا تبحث "صفقة المليارات" لإنقاذ دول "الاتحاد" من "كورونا"

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبى الـ27 فى «بروكسل»، بعد تمديد قمتهم لليوم الثالث على التوالى، فى مسعى لإبرام صفقة بشأن حزم تحفيز ضخمة بمليارات اليورو، لإنقاذ اقتصاداتهم المتضررة من وباء كورونا، ورأت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن «من الممكن ألا ينجح قادة الدول الـ27 المجتمعون منذ الجمعة الماضى، فى التوصل إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد الوباء الذى سبب انقساماً كبيراً».

وعلى صعيد انتشار الفيروس، أعلنت السلطات الصينية، عدم تسجيل أى وفيات مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، مع عدم تسجيل أى إصابات بعدوى محلية فى بكين لليوم 13 على التوالى، لكنها تلقت تقارير عن 16 إصابة جديدة، بينها 13 بعدوى محلية جميعها فى شينجيانج ذاتية الحكم شمال غربى البلاد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 83660، وظلت الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصاً.

وسجلت كوريا الجنوبية 34 حالة إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 13745 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 295 حالة.

وفى أستراليا، أعلن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، تأجيل اجتماع البرلمان على خلفية زيادة الإصابات فى فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، وأكد رئيس حكومة فيكتوريا، دانيال أندروز، أن ارتداء قناع الوجه سيصبح إلزامياً اعتباراً من منتصف بعد غد.

وفى روسيا، سجلت السلطات 6109 إصابات جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 771 ألفاً و546 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 95 وفاة جديدة، ليصل الإجمالى إلى 12342.

وتراجعت الزيادة الأسبوعية فى عدد الإصابات فى روسيا للأسبوع السادس على التوالى، وتم تسجيل 44 ألفاً و384 إصابة خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجارى. وفى أفريقيا أغلقت 40 دولة أفريقية حدودها بالكامل، فيما تم تفعيل حظر التجول الليلى عبر 34 دولة.