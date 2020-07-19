الاتحاد الأوروبي: يجب التوافق على فترة ملء سد النهضة

قال الاتحاد الأوروبي، إنه يجب التوافق على فترة ملء سد النهضة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كان التلفزيون الإثيوبي نقل عن وزير المياه والري في بلاده أن إثيوبيا بدأت عملية البدء الأولى لسد النهضة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب

وجاء في التصريحات المنسوبة للوزير الإثيوبي، أن المفاوضات التي اُختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة تم الاتفاق خلالها على بعض النقاط، مشيرًا إلى أن بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي.