إيفانكا ترامب تثني على دور المرأة في إنجاز إطلاق مسبار الأمل الإمارتي

احتفت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، بإطلاق مسبار الأمل، الذي خرج في أول مهمة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر "المريخ، في تمام الساعة 11:58 مساء الأحد بتوقيت القاهرة، و01:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات.

وكتبت ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أطلقت الإمارات العربية المتحدة مركبة فضائية تسمى الأمل إلى المريخ، اليوم".

وأثنت إيفانكا ترامب، على الدور الذي لعبته المرأة في إنجاز مسبار الأمل الذي انطلق منذ ساعات قليلة، قائلة "قادت عالمات نساء فريقًا رائعًا في الإمارات العربية المتحدة"، واختتمت تغريدتها: "علامة عظيمة للشراكة الإماراتية الأمريكية".

وانطلق مسبار الأمل محمولا على صاروخ من طراز H-2A من مركز تانيجاشيما الفضائي باليابان، بعد شحنه إليها من الإمارات، ويصل إلى المريخ في الربع الأول من 2021 حاملا عبارة "قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء"، في رحلة تستغرق 7 أشهر ويُقدر طولها بـ500 مليون كيلو متر.

وعمل في إنشاء مسبار الأمل حوالي 150 باحثا وعالما ومهندسا إماراتيا و200 مختص علمي من مراكز دولية شريكة، وتم إنجازه في 6 سنوات، وقائدة فريق مسبار الأمل تدعى سارة الأميري، وهي وزيرة دولة في الإمارات للعلوم المتقدمة.

وتزامنا مع إطلاق مسبار الأمل، كتب الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل الشكر والتقدير لمن عمل طوال السنوات الماضية لجعل هذا الحلم حقيقة".

وأضاف: "مسبار الأمل ثمرة جهودكم وإخلاصكم وسهر الليالي، نفتخر بكم وبهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بعملكم وبدعم القيادة الحكيمة لكم، وننتظر من الشباب الإماراتي مزيداً من الإنجازات في هذا الميدان الحيوي"