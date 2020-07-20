انفصل عن الصاروخ.. الإمارات تعلن تلقي أول إشارة من مسبار الأمل

تلقى مركز محمد بن راشد للفضاء، منذ قليل، أول إشارة من "مسبار الأمل"، صاحب الرحلة التاريخية العربية الأولى من نوعها لاستكشاف الكوكب الأحمر "المريخ".

ويعتبر استقبال المركز لهذه الإشارة الأولى، بمثابة نجاح انفصال "مسبار الأمل" عن الصاروخ الياباني بعد ساعة من الانطلاق إلى الفضاء، بحسب ما ذكرت "شبكة "سكاي نيوز".

وانطلق مسبار الأمل في تمام الساعة 11:58 مساء الأحد بتوقيت القاهرة، و01:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات، محمولا على صاروخ من طراز H-2A من مركز تانيجاشيما الفضائي باليابان، بعد شحنه إليها من الإمارات، ويصل إلى المريخ في الربع الأول من 2021 حاملا عبارة "قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء"، في رحلة تستغرق 7 أشهر ويُقدر طولها بـ500 مليون كيلو متر.

وعمل في إنشاء مسبار الأمل حوالي 150 باحثا وعالما ومهندسا إماراتيا و200 مختص علمي من مراكز دولية شريكة، وتم إنجازه في 6 سنوات، وقائدة فريق مسبار الأمل تدعى سارة الأميري، وهي وزيرة دولة في الإمارات للعلوم المتقدمة.

وأول مسبار عربي خرج في مهمة لاستكشاف الكوكب الأحمر "المريخ" بعد أن تأجل إطلاقه مرتين سابقتين، آخرها كان في 15 من يوليو الجاري، بسبب الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

وعلا التصفيق في المركز الفضائي في دبي ما إن انطلق الصاروخ من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني حاملا مسبار "الأمل" الإماراتي.

جدير بالذكر أنه سبق الإمارات في استكشاف المريخ أمريكا والهند والاتحاد السوفيتي السابق ووكالة الفضاء الأوروبية، إذ أرسلوا بعثات إلى مدار الكوكب الأحمر، في حين تستعدّ الصين لإطلاق أول مركبة فضائية للمريخ في وقت لاحق من هذا الشهر.