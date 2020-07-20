التهاب بالمرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للعاهل السعودي بعد نقله للمستشفى

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن بيان للديوان الملكي، منذ قليل، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ووفق الديوان الملكي السعودي، فقد نُقل الملك سلمان إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وأوضح البيان "دخل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الإثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

وأضاف: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".