عبدالستار صبري: أخوض فترة معايشة مع جوزيه مورينيو في توتنهام الفترة المقبلة

أكد عبدالستار صبري، نجم المنتخب الوطني السابق، أن النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو كان يعتبره مثله الأعلى.

وقال "صبري" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "رونالدو عندما تم سؤاله عن اللاعب الذي يتمنى أن يصبح مثله وهل هو لويس فيجو أم جيجز فأجاب أريد أن أكون مثل عبدالستار صبري".

وأضاف نجم المنتخب الوطني السابق، أنه سوف يخوض فترة معايشة مع جوزيه مورينيو في نادي توتنهام خلال الفترة المقبلة، من أجل اكتساب خبرة أكبر في مجال التدريب.

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