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بيراميدز: الأهلي لم يفاوضنا لضم إيريك تراوري

كتب:

محمد خيري
04:55 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
نبيل عماد دونجا

نبيل عماد دونجا

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن ثنائي الفريق نبيل عماد دونجا وإيريك ترواري، لن يرحلا عن صفوف الفريق السماوي في نهاية الموسم.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "دونجا لن يرحل نهائيا عن صفوف بيراميدز ومستمر مع صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم اللاعبين في الفريق ولا نعلم شيئا عن مفاوضاته مع الزمالك".

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز: "الأهلي لم يتقدم بعرض لشراء إيريك ترواري من أجل الموافقة أو الرفض على رحيله".

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