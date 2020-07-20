بيراميدز: الأهلي لم يفاوضنا لضم إيريك تراوري

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن ثنائي الفريق نبيل عماد دونجا وإيريك ترواري، لن يرحلا عن صفوف الفريق السماوي في نهاية الموسم.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "دونجا لن يرحل نهائيا عن صفوف بيراميدز ومستمر مع صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم اللاعبين في الفريق ولا نعلم شيئا عن مفاوضاته مع الزمالك".

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز: "الأهلي لم يتقدم بعرض لشراء إيريك ترواري من أجل الموافقة أو الرفض على رحيله".

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