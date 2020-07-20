أحضان وقبلات في مباراة كرة قدم بالأقصر.. ووكيل الوزارة: كأنه يوم عيد

علق حفنى بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، على مقطع الفيديو المتداول بشأن إقامة مباراة كرة قدم شهدت تزاحما شديدا وأحضانا وقبلات بين اللاعبين.

وقال "بركات" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "اتبعنا الإجراءات الطبية ولكن المباراة دى اللاعبين كانت بالنسبة لهم يوم عيد"، لافتاً إلى أن توقف النشاط الكروى بالمحافظة جعل الجميع فى حالة اشتياق شديد لممارسة كرة القدم.

وأوضح أن السبب وراء إقامة هذه المباراة هو تكريم أحد الشهداء، والذي يقع فى نطاق المنطقة التى أقيمت فيها المباراة.

وأشار "بركات" إلى أن أزمة كورونا غيرت من ثقافة الشعب المصرى، وجعلته متفهما بشدة ضرورة اتباع الإجراءات الطبية المعمول بها فى ظل الجائحة وإلى الآن.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن إصابات كورونا فى الصعيد تكاد تكون صفر حالياً بعدما تفهم الشعب ضرورة اتباع الإجراءات الطبية والصحية فى مواجهة فيروس كورونا.