بعد اختراق حساباته.. أحمد الشناوي يستعين بـ "سولي" لتأمين صفحاته على السوشيال

قام أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول، بتأمين وتحديث كل حساباته وصفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وانستجرام والفيس بوك والتيك توك"، وتوثيقها بشكل قانوني وآمن وبطريقة متطورة واحترافية.

جاء ذلك في ظل المشاكل والاختراقات التي حدثت لصفحات الحارس وحساباته في الآونة الأخيرة حيث تم تفعيل تلك التحديثات والأمور الآمنية عن طريق الاستعانة بصديقه نجم نادي المصري وبتروجيت السابق محمود عبدالحكيم، والذي عرفه بالمهندس الشهير محمد سليمان الشهير بـ "سولي"، والذي يعد أحد أهم العاملين في إدارات صفحات وحسابات نجوم الكرة والفن في مصر حاليآ، من أجل تولي إدارة وتأمين كل صفحات وحسابات حارس الزمالك السابق على السوشيال ميديا.

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