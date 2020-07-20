"دقائق الرعب في العمرانية".. القصة الكاملة لواقعة كسر ماسورة الغاز

بدأت الجهات المختصة التحقيق في واقعة حدوث شرخ ماسورة غاز بشارع ترعة الزمر في العمرانية، إذ تبيّن أنّ الكسر وقع بسبب أعمال حفر الكوبري الجديد.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أنّ فريقا من جهات التحقيق انتقال إلى مكان الواقعة، وجرى التحفظ على الكاميرات لمراجعتها لبيان أسباب الواقعة، وبدأت القوات مناقشة عدد من العمال والشهود للوقوف على ملابسات الواقعة والمتسبب في الكسر والأعطال.

وطلبت جهات التحقيق، تحريات إدارة البحث الجنائي في الجيزة بشأن حول ملابسات الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت مصادر أمنية عن أنّه أثناء أعمال حفر الكوبري الجديد، وقع شرخ في ماسورة غاز ونتج عنه صوت انفجار بشارع ترعة الزمر في العمرانية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الجيزة والقيادات الأمنية بالتنسيق مع المحافظة، وبدأت القوات الانتشار في محيط الحادث تحسبا لنشوب حريق بالمكان، وجرى قطع الكهرباء عن المنطقة وإغلاق محبس الغاز، كما بدأ عدد من عمال شركة الغاز، أعمال الإصلاحات.

وأضافت المصادر أنّه عقب ذلك استمر قطع التيار الكهربائي عن المنطقة نحو 25 دقيقة، وغادر بعض أهالي المنطقة شققهم إلى الشارع، لمتابعة الإصلاحات وخوفا من حدوث أي خسائر، موضحة أنّ الحادث لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، ولا يزال العمال يعملون لإصلاح العطل.

وجاء في تحريات المباحث، أنّ الواقعة بدأت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بكسر بماسورة غاز بشارع ترعة الزمر بنطاق منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان تحسبا لوقوع حريق، وجرى فصل الغاز عن المنطقة بالكامل لحين إصلاح الكسر.