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الكهرباء: فصل التيار عن المنطقة المحيطة بكسر ماسورة الغاز بالعمرانية

كتب:

سلامة عامر
12:25 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
كسر في ماسورة غاز

كسر في ماسورة غاز

أكد مصدر مسئول بإدارة شبكات الكهرباء وإيرادات الهرم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فصل التيار في المنطقة المحيطة بمستشفي الصدر نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية.

كانت محافظة الجيزة، أعلنت منذ قليل، أنه جار إصلاح كسر بماسورة غاز بنطاق ترعة الزمر بحي العمرانية حيث تم غلق المحابس لإيقاف التسريب، وجار تكثيف المجهودات للانتهاء من الأعمال بتواجد ميداني لقيادات محافظة الجيزة وقوات الحماية المدنية.

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