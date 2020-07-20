التجمع يحشد لانتخابات للشيوخ.. ويجهز لـ"النواب"

قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إنّ الحزب رغم مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ بـ3 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 11 حزبا، ومرشح في الدوائر الفردية، إلا أنّه يحضر من الآن لانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبية.

وأضاف مغاوري، لـ"الوطن"، أنّ أعضاء وقيادات الحزب يحشدون لانتخابات مجلس الشيوخ في مختلف المحافظات، من خلال حملات توعية لحث الناخبين على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأكد أنّ الحزب كلّف أماناته في المحافظات بالإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشابة والنسائية للدفع بهم في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وتابع مغاوري أنّ الحزب لا يمانع من التحالف مع الأحزاب الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، ونهدف لإفراز مجالس نيابية بها تنوع في الفكر والرؤى بما يصب في صالح الحياة السياسية.