رئيس التجمع بعد حل حزب البناء والتنمية: هناك أحزاب دينية أخرى يجب حلها

قال النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن حكم حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية خطوة مهمة وهناك أكثر من 10 أحزاب دينية أخرى يجب حلها.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن" إن الأحزاب الدينية مخالفة للدستور المصري الذي يحظر قيام الأحزاب على خلفية دينية وبالتالي يستوجب حل هذه الأحزاب.

وتابع أن هذه الأحزاب أضرت الدين والوطن معا لأنها صاحبة أفكار متطرفة وتبنت الإرهاب وجماعاته وتحالفت معها على حساب الدولة وشعبها.

وأكد عبدالعال أن خلط الدين بالسياسة مرفوض شعبيا ودستوريا وقانونيا ويجب سرعة البت في جميع القضايا التي تطالب بحل الأحزاب الدينية وسنظل في حزب التجمع نقف في خط الدفاع الأول عن مدنية الدولة ومجابهة كل من يستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية.