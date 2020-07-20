4 ولايات ألمانية تطالب الكونجرس ببقاء القوات الأمريكية في بلادها

ناشد رؤساء 4 ولايات ألمانية هي بافاريا، وبادن فورتمبيرج، وهيسن وراينلاند بالاتينات، في خطاب مشترك إلى الكونجرس الأمريكي، عدم سحب القوات الأمريكية من بلادهم.

ووفقا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، وجّه كل من ماركوس زيدر، وفولكر بوفييه، ووينفريدا كريتشمان، ومالو دريير، الخطاب إلى 13 عضوا في الكونجرس، أكدوا فيه: "نحن لذلك نطلب منكم دعمنا ونحن نسعى إلى ألا نقطع رباط الصداقة بل نعززه وأن نحافظ على الوجود الأمريكي في ألمانيا وأوروبا في المستقبل" وفقا لما نشرته وكالة أنباء سبوتنيك.

كما أشاروا إلى أنّ القوات الأمريكية في ولاياتهم تشكل "العمود الفقري للوجود الأمريكي في أوروبا ولقدرة حلف شمال الأطلسي على التحرك".

وأعلن ترامب، في يونيو، أنّه سيقلل عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي، ما أثار انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين من حزبه أيضا.

يذكر أنّ تعداد القوات الأمريكية الموجود على الأراضي الألمانية يبلغ نحو 35 ألف عسكري.