إعدام مدان بالتجسس لصالح الموساد وCIA في إيران

أعدمت السلطات الإيرانية، فجر اليوم، شخصا أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك المساعدة على تحديد موقع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل بضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة مطلع العام.

وأشار موقع "ميزان أونلاين" المرتبط بالسلطة القضائية، إلى أنّه "تم تنفيذ الحكم الصادر بحق محمود موسوي مجد صباح الاثنين بتهمة التجسس لتغلق بذلك قضية خيانته لبلده إلى الأبد"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكشفت السلطات القضائية في إيران عن أنّ المدان كان يقدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية عن المستشارين الإيرانيين الموجودين في سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام إسماعيلي، إنّ "الجاسوس الذي أعدمته طهران والمدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع أسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعن عمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية".