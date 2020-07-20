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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الإثنين 20-7-2020 في مصر

كتب:

إسراء حامد محمد
10:17 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
سعر اليورو

سعر اليورو

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط أسعار العملات في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

 سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.07 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

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