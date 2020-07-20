القبض على المتهم بإشعال النيران فى زوجته ووالدته وأبنائه بأسيوط

ألقت قوات الأمن القبض على مريض نفسى متهم بإشعال النيران في والدته وزوجته وبناته، لخلافات أسرية بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري، وذلك أثناء تواجده بمحطة سكة حديد أبو تيج قبل هروبه خارج المحافظة.

وتلقت مديرية أمن أسيوط أخطارا من مركز شرطة البداري، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز أكدتها التحريات، مفادها وجود المتهم الهارب "حسام أحمد محمد" بمدينة أبو تيج، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بمحطة سكة حديد أبو تيج قبل هروبه خارج المحافظة.

تعود الواقعة إلى ورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري بنشوب حريق بمنزل المتهم "حسام" بمنطقة الشيخ أحمد ووقوع وفيات ومصابين.

على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء وضباط مباحث المركز ورئيس مركز ومدينة البداري إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص احتراق الطابق الأول بالمنزل بالكامل.

وأسفر الحريق عن مصرع كل من "جمالات.ح.ح" 70 سنة والدة صاحب المنزل و"أميمة.ع.ب" 41 سنة زوجته و"دينا.ح.أ " 10 سنوات، "بسنت.ح.أ" 6 سنوات، "روان.ح.أ" 3 سنوات، بنات صاحب المنزل وإصابة ابنته "وردة.ح.أ" 17 سنة، حيث جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي ونقل المصابة للعلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة البدارى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "الأب" صاحب المنزل، حيث أشعل النيران في المنزل وأغلق الباب على والدته وزوجته وبناته بسبب خلافات أسرية على الأموال ومصروف المنزل.

وأضافت التحريات أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسيه، وجرى ضبطه وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.