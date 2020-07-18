مريض نفسى يشعل النيران في والدته وزوجته وبناته بأسيوط

أقدم مريض نفسي على إشعال النيران في والدته وزوجته وبناته وأغلق عليهم باب الشقة لخلافات أسرية بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط أخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري بنشوب حريق بمنزل "حسام.أ.م " بمنطقة الشيخ أحمد ووقوع وفيات ومصابين .

على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء وضباط مباحث المركز ورئيس مركز ومدينة البداري إلى موقع الحادث وتبين من الفحص احتراق الطابق الأول بالمنزل بالكامل .

وأسفر عن الحريق مصرع كل من "جمالات.ح.ح" 70 سنة والدة صاحب الشقة و"أميمة.ع.ب " 41 سنة زوجة صاحب الشقة و "دينا.ح.أ " 10 سنوات، "بسنت.ح.أ" 6 سنوات، "روان.ح.أ" 3 سنوات بنات صاحب الشقة وإصابة ابنته "وردة.ح.أ" 17 سنة، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي ونقل المصابة للعلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة البدارى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "الأب" صاحب المنزل حيث أشعل النيران في المنزل وأغلق الباب على والدته وزوجته وبناته بسبب خلافات أسرية على الأموال ومصروف المنزل.

وأضافت التحريات أن المتهم يعاني من اضطراب نفسيه، جارى ضبط المتهم والعرض على النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.