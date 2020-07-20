أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الاثنين 20 يوليو، لليوم الثالث على التوالي، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ أول أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، الأح على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 915 و918 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 801 و803 جنيهات.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 687 و688 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و424 جنيها.