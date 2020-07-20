"خريجي الأزهر" تطلق عددا من البرامج الدينية والتوعوية عبر "فيس بوك"

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مجموعة متنوعة من البرامج التثقيفية والتوعوية والدينية، حرصًا على استمرارية التواصل الفعال والاجتماعي مع الجمهور، بمحافظة مطروح، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وتشمل خريطة البرامج مجموعة متنوعة من الموضوعات، فيذاع علي الصفحة الرسمية علي الفيس بوك برنامج "وبهن نقتدي"، يومّيً الأحد والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 3 عصرًا، يقدمه مجموعة من علماء الأزهر الشريف بالمحافظة، ويتناول أهمية القدوة الحسنة التي هي من أهم الركائز في المجتمع، وعامل من عوامل نموه وتطوره والحفاظ على نسيجه.

كما تعرض الصفحة برنامج "الشقاق الأعظم"؛ والذي يقدمه فضيلة الشيخ كارم أنورعفيفي مدير توجيه منطقة وعظ مطروح وعضو المنظمة، والذي يلقي فيه الضوء على أسباب الطلاق، وطرق علاجه، بهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق ومواجهة التفكك الأسري، ويذاع البرنامج يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع في تمام الثانية ظهرا .

ويقدم الشيخ محمود سليمان واعظ عام منطقة وعظ مطروح، برنامج "كن ذا أثر"، ويوضح من خلاله كيفية ترسيخ الوعي بأهمية ترك بصمة وأثر جميل في الحياة وتحقيق التعاون والتلاحم بين أفراد المجتمع، وكذلك توظيف الطاقات الإبداعية لدى الشباب في ترسيخ القيم الإسلامية، ويذاع يومي السبت والثلاثاء في تمام الساعة 4 عصراً.