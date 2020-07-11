شيخ الأزهر يعقد اجتماعا بالفيديو لمتابعة امتحانات الجامعة والمعاهد

عقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع قيادات الأزهر، لمتابعة سير امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر والشهادة الثانوية الأزهرية، والاطلاع على آخر المستجدات، وذلك بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، مع التأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب، لتأدية الامتحانات في جو من الأمان والطمأنينة، وأهمية رصد ومتابعة كل ما يدور بشأن الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي مشكلات تتعلق بسير وانضباط الامتحانات.

ونصح أبناءه الطلاب بالجد والمذاكرة، والتركيز والبعد عن مصادر الإلهاء والتشتيت، في هذا التوقيت، وكل ما يلهي الطلاب عن التركيز في مسيرتهم التعليمية، حتى يحصل هؤلاء الطلاب على الدرجات العالية التي تكلل تعبهم ومجهودهم بالنجاح والتفوق، ورسم المستقبل بالالتزام والجد والاجتهاد، مطالبًا فضيلته أولياء الأمور بضرورة القرب من أبنائهم في هذه الأوقات التي كثرت فيها الملهيات، وتوفير بيئة صحية تعين الأبناء على الاجتهاد وتجنب الضغوطات والاضطرابات.