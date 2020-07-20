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الخارجية الروسية: لافروف يعقد محادثات مع نظيره الإيراني في موسكو

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وكالات
11:54 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
وزير الخارجية الروسى

وزير الخارجية الروسى

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محــادثات، يوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقالت زاخاروفا: "سيعقد لافروف وظريف محادثات في موسكو يوم الثلاثاء".

وأعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف، بدوره أن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي لطهران سيكون الموضوع الرئيسي خلال مباحثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو غدا 

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "الموضوع الرئيس سيكون خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي، في المقام الأول. ثم تأتي بعد ذلك العلاقات الثنائية وسوريا".

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