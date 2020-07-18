موسكو: حصلنا على تأكيد خطي من حكومة السراج بقرب الإفراج عن مواطنينا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، حصولها على تأكيدات خطية من حكومة السراج المدعومة من تركيا، بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبا.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حول مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذين اتهمتهما حكومة السراج بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة.

وقال البيان: "نتيجة جهودنا المتواصلة، تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من حكومة الوفاق السراج على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب".