الصيادون في كينيا يشكون تناقص الأسماك بسبب سد إثيوبي

لا يساور الصيادون على شواطئ بحيرة توركانا الكينية، أكبر بحيرة صحراوية في العالم، أي شك في سبب تناقص رزقهم من الأسماك، سد كهرومائي ضخم بنته إثيوبيا على نهر أومو الذي يغذي البحيرة.

يقول الصياد فيتبو لالوكول: "نشهد الآن انخفاضا كبيرا في مخزون أسماك بياض النيل"، ويضيف أن القوارب يجب أن تبحر أكثر في مياه البحيرة لصيد كميات جيدة من الأسماك، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ولم يرد مسؤولون في وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية على طلب "رويترز" للتعليق على مزاعم الصيادين.

وقالت الحكومة في أديس أبابا إنها بحاجة إلى السدود الضخمة لتوليد ما يكفي من الكهرباء لسكانها البالغ عددهم 109 ملايين نسمة، يحصل حوالي ثلثهم فقط على الكهرباء.

لكن السكان الذين يعيشون حول بحيرة توركانا، أفقر منطقة في كينيا، يقولون إن الطاقة المتولدة من سد "جيبي 3"، الذي يبلغ ارتفاعه 250 مترا تقريبا، يجرى إنتاجها على حسابهم، ويأتي نحو 90% من مياه بحيرة توركانا من نهر أومو.

وتظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض مستوى مياه البحيرة إلى 363 مترا في عام 2016، عندما جرى افتتاح السد، من 365 مترا. وأدت الأمطار الغزيرة التي سقطت في غير موسمها لارتفاع منسوب البحيرة لكن الصيادين يخشون أن يكون ذلك أمرا مؤقتا.

وذكرت إيكال أنجيلي وهي ناشطة محلية في الدفاع عن البيئة "في مرحلة ما كانت البحيرة تنحسر تماما ولا توجد أسماك".

وأضافت أن كينيا وإثيوبيا بحاجة إلى تقاسم الموارد لمراعاة المجتمعات الفقيرة. وقالت "يجب أن يشارك المجتمع المحلي في هذه العملية برمتها سواء من أجل الحفاظ على البيئة أو القيمة الاقتصادية".