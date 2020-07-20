المسعود: القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

أكد محمد المسعود عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية.

وقال "المسعود"، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسي خلال هذا الاتصال على الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل، إضافة إلى تقدير الرئيس الفلسطيني لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتأكيده علي خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.

وأوضح النائب، أن الموقف المصري التاريخي والمحوري تجاه القضية الفلسطينية واضح وحاسم أمام العالم كله، من أجل أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدا باتفاق الرئيسين خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.