طارق العشري يعلن قائمة المصري للمعسكر المغلق

كشف طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، قائمة الفريق، استعدادًا للدخول في معسكر خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الفريق البورسعيدي 29 لاعبًا على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتهخط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، خالد مصطفى، كريم العراقي، عمر كمال عبد الواحد، بهاء مجدي، مصطفى طيارة والناشئين محمد عبد السلام “بندق”، أحمد يوسف.خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، عبد الناصر دي ماريا، محمد جابر، إسلام عطية، مفتاح طقطق، حسن علي، أيمن ندا، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، عبد الرحمن زين.خط الهجوم: أحمد ياسر، محمود وادي، أوستين أموتو.

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