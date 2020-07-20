فيديو.. "الإسكان" تعتذر عن تأخر تسليم مستحقي وحدات "الاجتماعي"

اعتذر المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاة الإسكان، للمواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، عن بعض التأخيرات التي حدثت في تسليم الوحدات، وخصوصا الإعلان الثامن، بسبب تحريك سعر الصرف في 2016 وتعثر بعض الشركات في هذا المشروع.

وأضاف خطاب خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على نهاية هذا العام سيكون المواطنين المستفيدين من الإعلان الثامن تسلموا وحداتهم، مشيرا لوجود بعض التأخيرات التي حدثت في مشروع دار مصر بالمرحلة الثانية بسبب أن الوحدات لا يتم تسليمها إلا بعد التشطيب الكامل وتوافر الخدمات كاملة.

وتابع الخطاب، أنه يتم تسليم الوحدات السكنية التي تنتهي على مدار الساعة وخاصة بالمدن الأكثر كثافة بالمشروع مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، مطمئنا المواطنين أنه في أقرب وقت سيتم الانتهاء من تلك الوحدات وتسليمها.