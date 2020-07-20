البابا فرنسيس يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي وفوري

جدد البابا فرنسيس الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي وفوري يسمح بالسلام والأمن الضروريين لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، مشيرا إلى أن وباء كورونا لا يظهر حتى الآن أي مؤشرات للانحسار.

وقال بابا الفاتيكان، أمام المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، "في هذا الوقت الذي لا يظهر فيه الوباء أي علامات للتوقف، أرغب بأن أؤكد قربي ممن يواجهون المرض وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف قائلا: "يتوجه فكري بشكل خاص إلى السكان الذين تتفاقم معاناتهم بسبب حالات الصراع. وبناء على قرار صدر مؤخرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجدد الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي وفوري يسمح بالسلام والأمن الضروريين لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة".

ولفت البابا فرنسيس إلى أنه "يتابع بقلق تفاقم التوترات المسلحة في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان خلال الأيام الأخيرة"، وأضاف: "بينما أؤكد صلواتي من أجل عائلات الذين فقدوا أرواحهم خلال الاشتباكات، أتمنى أن يتم التوصل من خلال التزام المجتمع الدولي ومن خلال الحوار والإرادة الحسنة للطرفين، إلى حل سلمي دائم يحمل الخير لهذين الشعبين".