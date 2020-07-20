أوكرانيا ترحب بتسليم إيران صندوقي الطائرة المنكوبة إلى فرنسا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنه يرحب بقرار إيران تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا، مضيفا أن المسؤولين عما حدث سيُحاسبون.

وأضاف زيلينسكي، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أن خبراء أوكرانيين سيشاركون في فك شفرة بيانات الصندوقين الأسودين إلى جانب خبراء من فرنسا والولايات المتحدة وكندا.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ أرض جو في الثامن من يناير بعد أن أقلعت من طهران.

ووصفت إيران الأمر فيما بعد بأنه "خطأ كارثي" للقوات التي كانت في حالة تأهب قصوى في ظل مواجهة مع الولايات المتحدة.