ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة إلى 97

انتشلت فرق الإنقاذ 97 جثة من حطام طائرة تحطمت أمس الجمعة، في مدينة كراتشي جنوب باكستان، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني صباح اليوم.

وأكدت السلطات نجاة شخصين في تحطم طائرة "إيرباص إيه-320" الباكستانية التي تعرضت لعطل فني عند محاولة الهبوط في مطار كاراتشي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء هذا الارتفاع في حصيلة الضحايا بعد أن أفادت وكالات في وقت سابق نقلا عن السلطات الصحية المحلية بانتشال 80 جثة من حطام الطائرة التي كان على متنها 99 شخصا.

وكانت التقارير الأولية لوسائل الإعلام الباكستانية قد أفادت بنجاة العشرات من ركاب الطائرة المنكوبة.

وقالت تقارير صحفية، إن عارضة الأزياء الباكستانية زارا عابد، بين ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الباكستانية في كراتشي أمس الجمعة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن زارا التي تحظى بأكثر من 80 ألف متابع على تطبيق إنستجرام كانت على متن الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار كراتشي.

وذكر مسؤولو الطيران المدني، أنه تم إنقاذ شخصين على الأقل ممن كانوا على متن الطائرة، ومن غير الواضح ما إذا كانت زارا بين الناجين اللذين تم الإبلاغ عنهما.

وقال عمدة كراتشي إن أيا من الركاب والطاقم البالغ عددهم 107 لم ينج من الكارثة، يحاول والدا عارضة الأزياء يائسين معرفة ما حدث لابنتهما.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي على أن زارا بين القتلى، فقد غردت مصممة الأزياء خديجة شاه، قائلة: "فقدت صناعة الأزياء زارا عابد في تحطم الطائرة اليوم. لقد كانت فتاة رائعة ومجتهدة ومحترفة".

وأضافت شاه: "كنت في حيرة من الطاقة والحيوية في صورها - رحمها الله - فقد الكثير من الأشخاص أحباءهم اليوم، رحمهم الله جميعا".

وكتب الممثل أيمن خان: "زارا كنت حبيبة!!! سنفتقدك.. الله يعطيك مكانة أعلى في الجنة".