بريطانيا تؤمّن 90 مليون جرعة من لقاحين لـ"كورونا"

وقعت بريطانيا اتفاقات لتأمين 90 مليون جرعة من لقاحين محتملين لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "فايزر" و"بيونتك"، ومجموعة "فالنيفا" الفرنسية، وفق ما نقلته صحيفة "تليجراف" عن وزارة الأعمال البريطانية.

وجاء في بيان لـ"بيونتك" و"فايزر" أن الاتفاق ينص على توريد 30 مليون جرعة من لقاح "بي إن تي 162" الذي تتطوره الشركتان حاليا، خلال عامي 2020 و2021 "وفقاً للنجاح السريري والموافقة التنظيمية". ولم تعلن الشركتان تفاصيل مالية عن الصفقة.

وأعرب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"بيونتك"، أوجور زاهين، عن شكره للحكومة البريطانية على دعمها وثقتها، وقال: "هذه الاتفاقية جزء من التزامنا بالتصدي للجائحة من خلال توفير إمدادات عالمية. نحن في مناقشات متقدمة مع العديد من الهيئات الحكومية الأخرى، ونأمل في الإعلان عن اتفاقيات توريد إضافية قريباً".

وتُجرى حالياً تجارب في المرحلتين الأولى والثانية لأربعة مرشحين من لقاح الحمض النووي الريبوزي من "بيونتك" و"فايزر" في ألمانيا والولايات المتحدة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية سمحت بعملية عاجلة للتصريح باثنين من هذه اللقاحات. كما وقعت بريطانيا اتفاقاً مبدئياً للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح "فالنيفا"، مع خيار الحصول على 40 مليون جرعة أخرى إذا تم إثبات سلامته وفاعليته.

وكانت "بيونتك" و"فايزر" أصدرتا بالفعل نتائج أولية عن التجارب الجارية، وجاء رد فعل العديد من الخبراء إيجابياً على هذا التطوير.

وطور المشاركون في التجارب السريرية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، أجساماً مضادة ضد الفيروس، الذي يسبب مرض "كوفيد - 19"، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأجسام المضادة تحمي من العدوى. ومن المقرر اختبار ذلك بين مجموعة من 30 ألف عينة.

وقالت الشركتان إنه قد يتم اختيار مرشح لقاح رئيسي للمرحلة 2 أو المرحلة 3 من الاختبار في وقت لاحق من هذا الشهر، موضحين أن هذا سيسمح بتقديم طلب للحصول على الموافقة التنظيمية في أكتوبر المقبل.