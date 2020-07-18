"شيل": بريطانيا يمكنها رفع حظر بيع سيارات البنزين إلى عام 2030

تتوقع شركة Royal Dutch Shell Plc "شل" العملاقة للنفط في المملكة المتحدة، أن تتمكن "بريطانيا"، من إنهاء بيع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في غضون عقد واحد فقط، حيث تحاول الأمة القضاء على الانبعاثات بحلول منتصف القرن.

وحسب ما نشره بلومبرج: قال سينيد لينش، رئيس عمليات "شل" على LinkedIn، إن الحظر يمكن تقديمه حتى عام 2030 "بالسياسة والحوافز الصحيحة"، هذا قبل خمس سنوات من الموعد النهائي، الذي حدده رئيس الوزراء بوريس جونسون في فبراير، ويتفوق أيضًا على تاريخ 2032 الذي قال وزير النقل غرانت شابس إنه قد يكون ممكنًا.

كانت تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون في خطاب ألقاه في لندن لإطلاق مؤتمر المناخ للأمم المتحدة،" COP26" بحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداء من العام 2035، أي قبل 5 سنوات مما كان مخطط له قبل ذلك، وقد تعهدت بريطانيا بالوصول إلى صافي الصفر من الإنبعاثات، بحلول عام 2050.