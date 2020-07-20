السكة الحديد: الدفع بـ 140 ألف مقعد إضافي خلال فترة عيد الأضحى

هنأ المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأصحي المبارك، لافتا إلى أن السكة الحديد هي شريان النقل الرئيسي في مصر، وفي فترة قبل الأعياد يكون هناك حالة طوارئ كاملة بالنسبة للسكة الحديد، سواء من القيادات أو من جميع طوائف التشغيل ويتم الدفع بقطارات إضافية.

وأضاف رسلان، خلال لقاءه في برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بداية من يوم 25 يوليو وحتى 11 أغسطس سيكون هناك قطارات إضافية تسير على جميع خطوط السكة الحديد، خصوصا الوجه القبلي، لوجود كثافة على وجه قبلي أكثر في فترة ما قبل وما بعد العيد.

وتابع، أن السكة الحديد خلال هذه الفترة ستدفع بحوالي 78 قطارا مكيفا، و76 قطارا مميزا، و180عربة مكيفة، ستضم على القطارات المكيفة التي تعمل في الأوقات العادية، بالإضافة لأهل النوبة الذين يكون لهم نصيب أيضا، لأن قطارات النوبة هامة بالنسبة لأهلها الذين يعيشون في الإسكندرية والقاهرة لأنهم يفضلون قضاء إجازة عيد الأضحي مع أسرهم.

وأكد، أن هناك 8 قطارات ستقوم إلى النوبة سواء من الإسكندرية أو القاهرة، ويكون ذلك بالقطارات الإضافية من المقاعد حوالي 140 ألف مقعد إضافي، بالإضافة للقطارات المجدولة على خطوط الشبكة والتي تصل إلى 860 قطار يوميا، فضلا عن تواجد المسؤولين والفنيين في المحطات الرئيسية، وخلال هذا العام يتواجد لدينا القطارات الجديدة.

واستكمل، أنه خلال هذا العام سيكون هناك إتاحية كاملة لجميع الركاب وتقديم القطارات لخدمة مميزة لهم، مثلما تلبي السكة الحديد كل عام احتياجات الركاب من القطارات وعودة المواطنين لأسرهم في الوجه القبلي، مؤكدا أننا نعمل على قدم وساق لمرور فترة العيد بسلام وبدون أي مشاكل.