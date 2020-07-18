السكة الحديد: 38 قطارا جديدا جاهزا للعمل بالهيئة خلال الفترة المقبلة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور توليه رئاسة الجمهورية، عقد العزم على تطوير خط السكة الحديد، وهو ما تلمسه المواطنين خلال الوقت الراهن: "قعدنا فترة طويلة مكنش فيه اهتمام بالسكة الحديد، ودلوقتي بيتم التطوير".

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وصل ما يقرب من 70 جرار من شركة جنرال الأمريكية، و38 قطار جديد جاهزين للعمل خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المستهدف وصول 266 جرار جديد خلال عامين المقبلين.

وأكد أن الجرارات التي تم استقبالها، هي للدرجات العادية المكيفه، وستكون أسعارها أقل من درجات الأولى والثانية على المواطنين، ووصلنا 33 عربية من الدرجة العادية وعملنا احتفالية لها، مشيرا إلى أنه بمجرد وصول الأذن بتشغيل الجرارات الجديدة، سيتم عملها على خط القاهرة الإسكندرية أسوان والمنصورة والصعيد: "هنغطي كل الخطوط".

وتابع: "بنهتم بتطوير العنصر البشري، وطريقة التعامل مختلفة بشكل أعلي لأن فيها تكنولوجيا أعلي، وده استلزم زيارات ميدانية للمصانع اللي تم فيها تصنيع الجرارت، وعملنا تدريب ميداني في أمريكا وروسيا والمجر، وارتقينا بمستوى الفنيين والسائقين، وعملنا مدرسة للسكة الحديد، ودرجة الأمان في الجرارت الجديدة أعلي من الجرارت القديمة".