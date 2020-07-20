رسلان: فتح باب الحجز لتذاكر عيد الأضحي إلكترونيا وعبر تطبيق الهاتف

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك 800 منفذ بيع تذاكر بالنسبة لشبابيك التذاكر على مستوى الجمهورية، وحوالي 33 مكتبا في القاهرة الكبرى، التي توفر حجز تذاكر القطارات، بالإضافة للحجز الإلكتروني للتذاكر سواء على موقع الهيئة على الإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول والتي يستطيع الراكب من خلال هاتفه المحمول حجز التذكرة إلكترونيا.

وأضاف رسلان، خلال لقاءه في برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفي، على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا النظام الجديد يحد من السوق السوداء، مؤكدا أنه بالفعل تم فتح باب التقدم لحجز تذاكر العيد، وأن القطارات الموجودة في الجدول اليومي يتم الحجز عليها من قبلها بـ15 يوما، وبدأنا في حجز تذاكر العيد من الأسبوع الماضي، بالإضافة للقطارات الإضافية التي سيتم الحجز عليها قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة، لنسهل على المواطنين وجود التذكرة في شبابيك التذاكر لنقضي نهائيا على بيع التذاكر في السوق السوداء.

كما هنأ الشعب المصري بقدوم هذه القطارات سواء الجرارات أو العربات، موضحا أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان هناك توجيها كاملا لوزارة النقل والسكة الحديد خاصة، أنه لابد أن يكون هناك تطويرا كاملا لكل مرفق في السكة الحديد، ونجد ثمارها في هذه الأيام بوصول الجرارات والعربات الجديدة، بالإضافة للتطوير في جميع قطاعات الهيئة.

وتابع، أن العربات التي وصلت من شركة ترانس ماش الروسية المجرية هي من الدرجة الثالثة العادية ولكن يوجد أيضا العربات الثالثة مكيفة والأرقي من هذه العربات، والأولى والثانية الفاخرة ووصلنا حتى الآن 33 عربة فقط من أصل 1300 عربة، وهي أقل أنواع العربات الموجودة في العقد، والرئيس عبالفتاح السيسي كان حريصا أن يتم التعاقد على العربات الثالثة مكيفة لكي يكون سعرها في متناول الراكب العادي، وهي هدية من الرئيس لركاب الدرجة العادية، والذين يرتدون المسافات الطويلة مثل الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، أسوان، والسد العالي.