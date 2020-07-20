توفيق: التحول الرقمي في الوزارة جذب 30% من العاملين في التكنولوجيا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن ما تقوم به الوزارة من ميكنة شركات وتنفيذ استراتيجية التحول الرقى بها، جذب نحو 30% من سوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى، مشيرا إلى أن الوزرة تسعى دائما لإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال التكنولوجيا، للدخول فى المشروعات.

جاءذلك اليوم خلال إطلاق الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة "مستقبل رقمي"، والتي تهدف إلى تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من مواكبة التحوّل الرقمي، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتي مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمزواشار الوزير، إلى أن الحكومة وحدهها لن تكون قادرة على تنفيذ التحول الرقمى، وأنما يتم العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لنقل خبرتنا فى مجال التحول الرقمة إلى باقى الجهات فى الدولة، وأن التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والاتحاد العام للغرف التجارية في مبادرة "مستقبل رقمي" يمثل سابقة أولى في نقل خبرات وتجارب قطاع الأعمال العام إلى شركات القطاع الخاص، نظرًا لضخامة مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة في شركاتها التابعة ويضم أكثر من 20 تعاقدا مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذه.