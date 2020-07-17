"غالي": شركات ألمانية تطلب العمل في تكنولوجيات التحول الرقمي بمصر

كشف المهندس عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن وجود العديد من الشركات المصرية الناجحة تعمل في السوق الألمانية والأوروبية، ومنها الناشئة، وذلك بسبب أن بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر والمدعومة بالتكنولوجيا تفتح الباب أمام الصادرات خارج مصر.

وأضاف "غالي" خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، وأعضاء أول بعثة أعمال افتراضية من ألمانيا لمصر في مجال التكنولوجيات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن تكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات نموا في مصر بسبب جاذبية الموارد المصرية وكثرة المواهب الشابة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الصناعات الصغيرة، وهو ما جعل مصر من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.

وأوضح أن العديد من الشركات الألمانية والأوروبية أنشأت مراكز للتميز في مصر مثل siemens mentor، مشيرا إلى أن شركات ألمانية أبدت رغبتها في العمل في السوق المصرية، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والغرفة، من أجل تعزيز استثماراتها في مصر، في عدد من المجالات، ومن أبرزها تكنولوجيات التحول الرقمي والواقع المعزز والتكنولوجيات المالية.