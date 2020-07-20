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محمود مسلم

اختطاف 13 شخصا من على متن ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل بنين

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(أ.ش.أ)
02:45 م | الإثنين 20 يوليو 2020
اختطاف 13 شخصا من على متن ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل بنين

اختطاف 13 شخصا من على متن ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل بنين

أعلنت الشركة اليونانية "اليسون مانجمنت كور"، اليوم، أن قراصنة اختطفوا 13 شخصا من الطاقم الأوكراني والروسي من على متن ناقلة نفط تابعة لها قبالة سواحل بنين في غرب أفريقيا.

وقالت الشركة اليونانية -التي تتخذ من أثينا مقرا، حسبما ذكر راديو أفريقيا "1" - إن الناقلة "إم في كوراكوا" تعرضت لهجوم من قبل قراصنة على بعد 350 كيلومترا قبالة سواحل بنين في 17 يوليو الجاري.

وأوضحت الشركة، أن القراصنة احتجزوا 13 شخصا من أصل 19 فردا من طاقم الناقلة الأوكراني والروسي.

وأضافت الشركة اليونانية، أنها أرسلت سفينة تابعة لها لإنقاذ الناقلة، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد لتأمين الإفراج عن أفراد الطاقم المختطفين.

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